السفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ يكتب لـ«الشروق»: 6 أكتوبر تاريخ الومضة في جبين العرب

هنا السادس من أكتوبر، التاريخ الومضة في جبين العرب، تاريخ العبور والنصر المؤزر للقوات المصرية والعربية الباسلة ضد العدو.

هنا التاريخ يعيد نفسه رقماً وذكرى؛ انتصارًا وفكرة، ليمتد هذا الوهج و فخره، لكافة أقطار الوطن العربي ومنهم بلدي الكويت.

الكويت التي لم تدخّر جيشاً و لا مالاً و لا دعماً للمجهود الحربي ولهذا البلد العربي الأصيل جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهاتها وحروبها التي خاضتها ضد القوات الإسرائيلية ومنها حرب اكتوبر التي نعيش في كنف ذكرى انتصارها في السادس منه.

شارك الجيش الكويتي بهذه الحرب عبر جبهتيه السورية بـ"لواء الجهراء"، و الجبهة المصرية بجنودها الذين شاركوا بمعية القوات المسلحة الكويتية المرابطة "لواء اليرموك" منذ حرب ١٩٦٧ والتي شاركت إلى جانب القوات المصرية المرابطة على الحدود المصرية.

و بكل فخر واعتزاز ارتفع للسماء بهذه الحرب 42 شهيدًا كويتيًا دفاعًا عن الأراضي المصرية بجانب شهداء الحرب رحمهم الله، حتى تحقق النصر لمصر.

لم تكن مشاركة الكويت بهذه الحرب وهذا الانتصار إلا إيمانًا منها برجاحة الموقف المصري، و أحقية قضيته، و بأهمية هذا البلد الشقيق عربيًا واستراتيجيًا وإقليميًا، وأن انتصار مصر هو انتصار للعرب وعودة مجددة نحو صدارة الموقف الإقليمي.

حفظ الله مصر من كل شرٍ و مكروه و أدام عليها أمنها ونماءها و على شعبها استقراره و قوته، ونسأل الله أن يبارك في بلدينا الشقيقين علاقتهما وودهما و نحو مزيدٍ من التطور والآخاء والمصير المشترك.