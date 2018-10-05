السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في قليوب بسبب مطب صناعى

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في قليوب بسبب مطب صناعي دون وقوع خسائر بشرية، وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران في أحد مخازن البصل وتمت السيطرة على الحريق، وضبط الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة أخطرت به النيابة للتحقيق.

وتلقى العقيد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين واشتعال النيران في مخزن للبصل جراء المشاجرة، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وانتقل النقيب حسين فتحي معاون المباحث وسيارات الإطفاء وتبين أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين طرفين تحولت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي، وأشعل أحد الأطراف النيران في مخزن بصل في مكان الواقعة، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وضبطت الأجهزة الأمنية 5 من طرفي المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.