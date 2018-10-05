جروس: الزمالك بكامل أسلحته لحصد لقب السوبر

أكد السويسري كريستيان جروس المدير للفريق الأول لكر القدم بنادي الزمالك على أهمية وقوة مباراة الفريق الأبيض أمام الهلال السعودي المقرر لها غدا السبت في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الرياض على أن الزمالك سيواجه أحد أكبر الأندية الآسيوية والذي تغير كثيرا عما واجهه في الماضي حيث أصبح يضم نحو ٨ لاعبين على مستوى فني مميز.

وأضاف جروس قائلا:" سنعمل جاهدين لتحقيق لقب كأس السوبر مشيرا إلى سيدفع بتشكيل قوى من أجل اسعاد جماهير الزمالك.

وأشار المدير الفني للأبيض إلى أنه ينتظر جماهير الزمالك التي ستعطي للمباراة طعم اخر وذلك بسبب غيابهم عن المباريات التي تقام في مصر.

واختتم جروس تصريحاته موجها الشكر للمستشار تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي لحرصه على إقامة هذه المباراة.