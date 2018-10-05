كمبوديا تسعى لحظر أغنية تتناول أوجاع عمال صناعة الملابس

ذكر تقرير إخباري في كمبوديا، اليوم الجمعة، أن وزارة العمل طالبت بفرض حظر على أغنية تتناول مشاكل وأوجاع عمال صناعة الملابس، الذين لم يتلقوا أجورهم قبل مناسبة وطنية تحتفل بها البلاد الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "الخمير تايمز"، إن أغنية "افتقد منزلي في بتشوم بن" تصف عمال صناعة الملابس الذين لم يتلقوا رواتبهم قبل فترة مهرجان "بتشوم بن" البوذي، حيث تعبر عن أحزانهم لعدم تمكنهم من العودة إلى الأقاليم التي يعيشون فيها مع أسرهم، للاحتفال بالعطلة.

ويقام مهرجان "بتشوم بن" سنويًا لتكريم الموتى ويستمر عدة أيام.