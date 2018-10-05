استمرار تراجع شعبية الحزب البافاري في استطلاعات الرأي

استمرت شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في التراجع في استطلاعات الرأي، وذلك قبل نحو عشرة أيام على انتخابات البرلمان المحلي في ولاية بافاريا الواقعة جنوب شرقي ألمانيا.

وبحسب استطلاع للرأي أُجري في الولاية ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، بلغت شعبية الحزب البافاري، 33% بتراجع قدره نقطتين مئويتين مقارنة بالشهر الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت شعبية حزب "الخضر" في الولاية بنسبة 1% لتصل إلى 18%، واستقرت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 11%.

وتراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة 1% إلى 10%.

وحصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة 6%، وهو ما قد يمكنه من الدخول إلى البرلمان المحلي للولاية إذا حصل على نفس النسبة في الانتخابات المقررة في 14 أكتوبر الجاري، بينما لم يتمكن حزب "اليسار" من تجاوز حاجز الـ5%.

ووفقا لنتائج هذا الاستطلاع، فإنه يمكن تشكيل ائتلاف حاكم في ولاية بافاريا بدون مشاركة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حيث يمكن لأحزاب الخضر والاشتراكي الديمقراطي والناخبين الأحرار والديمقراطي الحر تشكيل ائتلاف حاكم بأقلية ضئيلة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يحكم بافاريا منذ أكثر من 70 عاما.

أجرى الاستطلاع معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية.

شمل الاستطلاع، الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، 1002ألمان في بافاريا.