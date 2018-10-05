عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو لميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تطعم الأفيال الصغيرة داخل المحمية الوطنية في كينيا، وذلك في إطار جولتها الإفريقية التي تقوم بها والمقررة استمرارها لمدة خمسة أيام.

ووصلت قرينة الرئيس الأمريكي، اليوم إلى محمية «نيروبى ناشونال بارك» للتعرف على الخطوات التي تتبعها كينيا للحفاظ على الأفيال، وحيوان وحيد القرن المهددين بالانقراض، وستزور في المساء مسرح نيروبي الوطني لحضور عرض لإحدى أطفال دور الأيتام في كنيا.

ويُذكر أن كينيا هي المحطة الثالثة في الجولة الإفريقية التي تقوم بها السيدة الأولى، بعد زيارتها لغانا الثلاثاء الماضي، وملاوى أمس الخميس، في زيارتها لأول مرة لقارة إفريقيا.



