مصرع طفل في حريق شقة سكنية بالشرقية

لفظ طفل، في الرابعة من عمره، أنفاسه الأخيرة، مساء الخميس، إثر نشوب حريق بشقة سكنية بقرية "السعديين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية "السعديين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح.



وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، فيما تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي من التليفزيون، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ما أسفر عن وفاة الطفل «أحمد ياسر حسين»، 4 سنوات، والذي كان نائمًا وقت الحريق ولم يتمكن من النجاة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.