الكاف يعلن أسماء مسئولي موقعة الإياب بين المصري وفيتا كلوب

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أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، رسمياً عن قائمة مسئولي مباراة إياب الدور نصف النهائى من البطولة كأس الكونفيدرالية النسخة الخامسة عشر والتي تجمع الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بمضيفه فيتا كلوب الكونغولى، والمقرر اقامتها ٢٤ أكتوبر الجارى على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وتضم قائمة مسئولى المباراة الزامبى باتريك كانجوا مراقباً للمباراة فيما أسندت مهام المنسق العام إلى الجابونى ديديه ماجايا بينما يقوم الرواندى سولانج لى بمهام المنسق الأمنى ويتولى الايفوارى هيجو اوتارا مهام المنسق الإعلامى للمباراة فيما يقوم الجابونى بيير ألان مونجوينجوى بمهام مراقب الحكام .