أعلن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، عن تشكيل الفريق لمواجهة النجوم عصر اليوم الجمعة، على "ستاد "كلية الشرطة "، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمد صبحي، محمد فتحي، أحمد أوكا، رشيد فاروق، إيمانويل إيجيبتور، إبراهيم أبو اليزيد، مصطفي كالوشا، حسين رجب، سعيدو سمبوري، محمود شديد، محمد أحد زيكا، أحمد صابر محمد، حسام باولو.

كما كشف أحد سامي مدرب النجوم عن تشكيل الفريق..

أحمد سعد عبد الفتاح، أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، أحد جمال، عمر عماد، محمود عبد الحليم، مايكل، مصطفي جمال، كهاب ياسر، إسلام محمد، أحمد عبد الباسط.

ويحتل الداخلية المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما يأتي النجوم فب المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

تعرف على تشكيل الداخلية والنجوم في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، عن تشكيل الفريق لمواجهة النجوم عصر اليوم الجمعة، على "ستاد "كلية الشرطة "، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمد صبحي، محمد فتحي، أحمد أوكا، رشيد فاروق، إيمانويل إيجيبتور، إبراهيم أبو اليزيد، مصطفي كالوشا، حسين رجب، سعيدو سمبوري، محمود شديد، محمد أحد زيكا، أحمد صابر محمد، حسام باولو.

كما كشف أحد سامي مدرب النجوم عن تشكيل الفريق..

أحمد سعد عبد الفتاح، أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، أحد جمال، عمر عماد، محمود عبد الحليم، مايكل، مصطفي جمال، كهاب ياسر، إسلام محمد، أحمد عبد الباسط.

ويحتل الداخلية المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما يأتي النجوم فب المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.