محمد بن سلمان لـ«بلومبرج»: طرح «أرامكو» للاكتتاب بداية 2021

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طرح شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» التي تزيد قيمتها السوقية على 2 تريليون دولار، للاكتتاب العام الأولي بحلول 2021، وذلك ضمن خطته الطموحة لإصلاح المملكة اقتصاديًا.

وتوقع ولي العهد السعودي، بحسب ما نشرته وكالة «Bloomberg» الأمريكية، مساء الجمعة، أن تزيد القيمة السوقية الحالية للشركة بحلول الموعد المقرر للاكتتاب، الذي وصفه بأنه سيكون حدثًا زلزاليًا للأسواق المالية، معربًا عن أماله بتحقيق رقمًا قياسيًا قدره 100 مليار دولار عن طريق بيع حصة تمثل 5% من أسهم الشركة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه تم الإعلان لأول مرة عن مشروع الاكتتابات الأولية لشركة «أرامكو» في 2016، كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحسين الاقتصاد السعودي وتنوع الموارد المالية، وكان الأمر يسير بشكل جيد حتى النصف الثاني من 2018، لكن حدثت بعض التعثرات وأرجأ الأمر إلى 2019.

وذكرت الوكالة أنه بعد فترة وجيزة، وضعت الشركة بعض الأسهم للاكتتاب العام وبدأت تجري محادثات لشراء حصة في رابع أكبر شركة كيماويات بالعالم «سابك»، بقيمة 70 مليار دولار، ما يعزز القيمة السوقية لشركة النفط الحكومية العملاقة قبل طرحها العام الأولي.