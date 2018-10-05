بكين: اتهامات بنس بتدخلنا في شؤون الولايات المتحدة «سخيفة»

رفضت الصين، اليوم الجمعة، اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن بكين حاولت تقويض إدارة ترامب بالتدخل في الانتخابات والشؤون الداخلية.

وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "هذا ليس إلا حديث عن أدلة سماعية، يخلط بين الصواب والخطأ وخلق شيء من فراغ"، مضيفة أن الجانب الصيني يرفض ذلك بشدة.

وقالت هوا أيضا إن الصين تحتفظ بسياسة عدم التدخل في السياسات الخارجية، موضحة أن الولايات المتحدة، تتدخل بشكل علني وسري على مدى عقود في السياسات الداخلية للدول الأخرى.

وأضافت: من السخف للغاية أن يصر الجانب الأمريكي على وصم التبادلات والتعاون الطبيعي مع الصين بالقول إن الصين تتدخل في شؤونها الداخلية وانتخاباتها.

وقالت: "الصين تتبع دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وليس لدينا مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات في الولايات المتحدة".

وكان بنس اتهم بكين يوم الخميس، ببدء جهد غير مسبوق للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وانتخابات 2018، والأجواء التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كما تطرق بنس إلى مخاوف أخرى بشأن الصين من بينها العلاقات مع تايوان، والتي سعت بكين إلى عزلها دبلوماسيا بشدة متزايدة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج.

ويأتي خطاب بنس في وقت متوتر لكلا البلدين اللتان تخوضان حربا تجارية منذ يوليو، ما قد يؤثر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعاصمة الصينية بكين يوم الاثنين.

واتهمت إدارة ترامب الصين بالانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك نقل قسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية، وسلط بنس الضوء عليهما في كلمته أمس الخميس.

يذكر أن واشنطن فرضت تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، نحو نصف السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وبدورها فرضت بكين تعريفات جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كادت سفينة أمريكية تصطدم بأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة، عندما حاولت سفينة تابعة للبحرية الصينية تحذير مدمرة أمريكية من العبور في مياه تعتبرها بكين إقليمية.