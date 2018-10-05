الأوبرا تحتفل الأربعاء المقبل بمرور 30 عاما على افتتاحها

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الأوبرا تحتفل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر الجاري، بمرور 30 عاما على افتتاحها في احتفالية فنية كبرى تحمل عنوان (ثلاثون عاماً من الفن والإبداع) مهداة إلى روح المايسترو الراحل الدو مانياتو الذي يعد الأب الروحي لفناني الأوبرا، ويشارك فيها أكثر من 300 فنان ما بين عازف ومغني وراقص من جميع الفرق الفنية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأضاف صابر، في تصريح، اليوم الجمعة، أن الاحتفالات تنطلق في السابعة مساء الأربعاء بفعاليات في ساحات الأوبرا الخارجية في حضرة رموز الفن والموسيقى من مصر والعالم التي تتزين الساحات بمجسماتهم.

وتابع أنه يلي ذلك عروضا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد في بهو المسرح الكبير، حيث يقدم فصل الكلاكيت مجموعة متنوعة من الرقصات بعدها يقدم كورال الأطفال والشباب فقرة غنائية، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح الكبير، وتبدأ بتكريم وزيرة الثقافة لخمس شخصيات من المبدعين ممن أثروا الحياة الفنية في مصر ودار الأوبرا منذ افتتاحها وحتى الآن.

وأكد أن الاحتفال يضم أيضاً عرض فيلم تسجيلي يستعرض أهم الأحداث والعروض والفرق الفنية المحلية والعالمية على مدار 30 عاما، موضحاً أن نجوم فرقة أوبرا القاهرة والبالية يقدمون مشاهد من أشهر الأوبرات والباليهات العالمية بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كرشينزي، بالإضافة إلى رقصات لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

ويليها عرض فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويختتم الاحتفال بفاصل للدراما الموسيقية المصرية والعالمية لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف.