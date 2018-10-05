الحكومة الألمانية ترحب بتمديد أوكرانيا لقانون «الوضع الخاص» لشرقي البلاد

رحبت الحكومة الألمانية، بموافقة البرلمان الأوكراني على تمديد قانون "الوضع الخاص" لمنطقة حوض دانوب التي يسيطر عليها انفصاليون.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، في برلين إن أوكرانيا "دللت بذلك على أنها لا تزال تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية مينسك".

وأضاف زايبرت، موجهًا تصريحاته لروسيا، أن جميع أطراف النزاع مدعوون لتطبيق كافة بنود الاتفاقية، والتي من بينها الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وانسحاب القوات مما يسمى بمناطق فض الاشتباك.

وقال زايبرت، مناشدًا الانفصاليين المدعومين من روسيا إلى التخلي عن الانتخابات المقرر إجرائها في المنطقة في 11 نوفمبر المقبل، موضحًا أن الانتخابات المحلية يتعين أن تتم في إطار القانون الأوكراني، وفقا لاتفاقية مينسك، وقال: "روسيا مدعوة إلى ممارسة نفوذ على الانفصاليين من هذا المنطلق".