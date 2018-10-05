دعوة «الوطنية الموريتانية» لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها الاثنين المقبل

دعت الرئاسة الموريتانية، أنها بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، الجمعية الوطنية (البرلمان) للانعقاد يوم الاثنين المقبل، الساعة الحادية عشر لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها.

وكان عدم صدور هذا المرسوم قبل بدء الدورة البرلمانية العادية الاثنين الماضي، قد أثار حفيظة واستنكار نواب المعارضة، الذين دخلوا الليلة الماضية في اعتصام لعدم صدور مرسوم بهذا الخصوص واتهموا رئيس الجمهورية بتعطيل المؤسسات وبانتهاك الدستور.

وسيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان الموريتاني من المرجح أن يكون أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.