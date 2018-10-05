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توقف حركة القطارات في نيويورك مؤقتا بسبب خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان في نيويورك - أرشيفية
خروج قطار عن القضبان في نيويورك - أرشيفية
نيويورك - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 6:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 6:44 ص
تعطلت خدمات القطارات وتوقفت الحركة في نيويورك، ليل الخميس/الجمعة، عندما خرج قطار عن القضبان في محطة بنسلفانيا (بن ستيشن)، حسبما أفادت السلطات.

ونشرت هيئة النقل «نيوجيرسي ترانزيت» تغريدة عبر تويتر الساعة 0647 مساء بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت جرينتش) قالت فيها إن "خدمات القطارات داخل وخارج محطة (بن ستشيشن نيويورك) معلقة بسبب خروج قطار بطيء عن القضبان قرب بن ستيشن".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء خروج القطار عن القضبان.

وتم الدفع بحافلات لنقل الركاب كإجراء مؤقت.

ونشرت "نيوجيرسي ترانزيت" تغريدة في وقت لاحق الساعة 0807 مساء قالت فيها إن خدمات القطارات استؤنفت، بعد أن تأخرت لمدة ساعتين.

وتعتبر "بن ستيشن" محطة السكك الحديدية الرئيسية في مانهاتن، حيث يتنقل أكثر من 350 ألف شخص من خلالها يوميًا.

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