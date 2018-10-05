تجمع عدة آلاف من المتظاهرين أمام مكتب المستشار النمساوي في فيينا، مساء الخميس، متهمين الحكومة الائتلافية اليمينية بالعنصرية وتقويض الديمقراطية.



وفي حين أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو أربعة آلاف شخص في المظاهرات، تحدث المنظمون عن 20 ألف شخص.



وردد المتظاهرون هتاف "مقاومة"، كما تم رفع لافتات مكتوب عليها عبارات ناقدة لوزير الداخلية هربرت كيكل وحزب الحرية اليميني المتطرف.



وكشفت وسائل إعلام الأسبوع الماضي عن أن وزارة "كيكل" حاولت الحد من تعاونها مع وسائل الإعلام المنتقدة لها.



وتخضع الوزارة حاليا لتحقيق برلماني بشأن عملية دهم مثيرة للجدل من جانب الشرطة للمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، جهاز استخبارات الشرطة في النمسا، المسؤول عن مراقبة التطرف اليميني.



وتعتزم منظمات المجتمع المدني اليسارية، التي نظمت مظاهرة يوم الخميس، تنظيم احتجاجات أسبوعية ضد تحالف حزب المستشار زيباستيان كورتس (حزب الشعب)، مع حزب الحرية اليميني.