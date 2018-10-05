خالد متولي يطالب إدارة إنبي بالصفقات الشتوية بعد التعادل مع الإنتاج

أكد خالد متولي، المدير الفني لفريق إنبي، على قوة فريق الإنتاج الحربي الذي نجح في خطف نقطة من إنياب الفريق البترولي بالتعادل معه 2 – 2 ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام ضمن الجولة الـ10 من منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).

وقال متولي خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" بعد نهاية المباراة:" المباراة كانت أكثر من رائعة، مليئة بالندية والقوة بين الفريقين، تقدمنا بهدف أول لعمرو الحلواني، ونجح الإنتاج في التعادل ،ثم تقدمنا بعد ذلك بهدف محمود قاعود، ولكننا فشلنا في الحفاظ على الفوز".

وأضاف:" حرصت قبل المباراة، التأكيد على اللاعبين مدى أهمية مكانة الفريق البترولي والذي دائما تكون بالتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في البطولات العربية والإفريقية".

وواصل خال متولي تصريحاته:" إنبي سيخوض مباريات الدوري والكأس القادمة كأنها مباراة كؤوس، وسنعمل على عودة الفريق لمكانته المعتادة".

وعن سؤاله حول تدعيمات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.. قال مدرب إنبي:" أطالب إدارة النادي بالتدعيمات خلال فترة الانتقالات القادمة، ولكن تركيزنا مُنصب حاليًا على تحسين النتائج والعودة للانتصارات".