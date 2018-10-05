رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب والحكومة والبرلمان في مصر، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في برقيات التهنئة التي بعث بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى عدد من المسؤولين، أن انتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973 المجيدة ستظل علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر العظيم، وفي وحدة وتلاحم الشعب العربي في مواجهة عدو غاشم ومعتدي.

وقال: "إن هذه الحرب المجيدة سطرت صفحةً مضيئةً في التاريخ العربي ببسالة جنود مصر الشجعان وشهدائهم الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة، وتجلت فيها أسمى صور التضامن والتعاون والتنسيق بين الدول العربية حتى تحقق لأمتنا العربية الإنتصار المجيد على العدو الإسرائيلي المتغطرس المحتل للأراضي العربية ، مُجسِدة بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية".

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن هذه المناسبات التي تستعيد نماذج اللُحمة العربية، وترسخ لعوامل قوتنا ووحدتنا، لمواجهة التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم العربي اليوم، لتبعث الأمل في مستقبل مشرق لأمتنا العربية في تجاوز المخاطر التي تحيق بها وتهدد أمنها القومي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته بمناسبة هذا الانتصار العظيم للشعب المصري بالمستقبل المزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام والرفعة والرقي والتقدم والإزدهار.