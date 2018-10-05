الخارجية الروسية: الخبراء الروس لن يشاركوا في زيارة مختبر جورجيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الخبراء الروس لن يشاركوا في زيارة الوفد الدولي لــ"مركز لوجار لدراسات الصحة العامة " في جورجيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها بهذا الشأن، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "أما فيما يتعلق بزيارة وفد من الممثلين الدوليين إلى المختبر الواقع في أليكسييفكا، فإن المشرفين على جورحيا في حلف الناتو خططوا ليجري هذا الحدث خلال يومي 14 و 15 نوفمبر من العام الحالي، ويتم التحضير لهذه الزيارة بهدف تضليل المجتمع الدولي بالنسبة للوضع الحقيقي لهذا الغرض، ولذلك لا يتضمن برنامج هذه الزيارة إجراءات قادرة على تأمين التأكد من الوضع الحقيقي لهذا المختبر".

يذكر أن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، كان قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية وإجراء اختبارات في مركز "لوجار" الصحي في جورجيا، مشيرًا إلى أنه خلال اختبارات عقار على مواطنين جورجيين، أنتجته شركة وزير الدفاع الأميركي السابق، دونالد رامسفيلد، لقي 24 شخصا حتفهم في ديسمبر 2015، ولاحقا توفي 49 شخص آخر.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على زيادة عدد المختبرات البيولوجية في الأراضي المتاخمة لروسيا والصين.