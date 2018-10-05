قاض متقاعد: كافانو لا يصلح للمحكمة العليا

قال قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا بالولايات المتحدة، مساء الخميس، إنه لا ينبغي تعيين بريت كافانو في أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وقال القاضي جون بول ستيفنز، الذي كان قد أشاد سابقا بكافانو، أمام حشد من المتقاعدين في فلوريدا إن أداء القاضي في جلسة الاستماع الأسبوع الماضي بشأن مزاعم بالاعتداء الجنسي أظهر أن كافانو يفتقر إلى المزاج الذي يؤهله للانضمام إلى أعلى محكمة أمريكية.

وقال القاضي المتقاعد البالغ من العمر 98 عاما في بوكا راتون، مشيرا إلى تأييده لحكم أصدره كافانو في كتاب عام 2014: "في ذلك الوقت، كنت أعتقد أن كافانو كان لديه مؤهلات للمحكمة العليا في حال اختياره".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "بالم بيتش بوست": "لقد غيرت وجهات نظري لأسباب لا علاقة لها بقدراته الفكرية، أشعر أن أداءه في جلسات الاستماع جعلني أغير رأي في نهاية المطاف".

وكان ستيفنز تم ترشيحه من قبل الرئيس الأسبق جيرالد فورد وأصبح واحدا من أطول القضاة خدمة في تاريخ الولايات المتحدة عندما تقاعد في عام 2010 بعد أن أمضى 35 عاما في أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة.