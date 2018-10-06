مفوضية اللاجئين تسجل ارتفاعا قياسيا للاجئين القادمين إلى اليونان

كشفت بيانات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى اليونان عن طريق البحر من تركيا في ازدياد.

ذكرت الوكالة في أثينا أنه بنهاية سبتمبر، وصل إلى اليونان 23 ألفا و419 شخصا، ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وقالت وزارة الهجرة في أثينا إن 560 شخصا آخر نزلوا على الجزر اليونانية في بحر إيجة في الأيام الأربعة الأولى من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى، تضاعف عدد القادمين عبر نهر ماريتسا الذي يشكل حدودا بين اليونان وتركيا مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير الهجرة ديميتريس فيتساس أمام البرلمان اليوناني إنه في عام 2017، عبر 5500 مهاجر النهر الحدودي من أجل دخول اليونان، في حين أن هذا العدد بلغ حوالي 12 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 .

وأضاف فيتساس أن السلطات اليونانية تخطط لجلب المزيد من الناس إلى البر الرئيسي.

وفي الأيام العشرة الماضية، تم نقل أكثر من ألفي مهاجر إلى مخيمات في شمال ووسط اليونان، وفقا لخفر السواحل اليوناني، في حين ينتظر 19 ألفا آخرين موجودين على الجزر نقلهم.

وتستهدف الحكومة اليونانية خفض عدد القادمين المنتظرين بجزر إيجه إلى 10 آلاف شخص.