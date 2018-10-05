مسلحون مجهولون يغتالون عضوا بحزب «الإصلاح» الإخواني جنوب اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، عضوا بحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على زكي السلقدي، خلال تواجده في الشارع العام وسط مدينة الضالع.

وأضاف المصدر، أن السلقدي قتل على الفور، في حين لاذ المسلحون بالفرار.

ويعمل السلقدي عضوا في الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في الضالع، كما يعمل صحفياً لدى أحد المواقع الصحفية المحلية الموالية للحزب.

وازدادت مؤخراً عمليات الاغتيالات، جنوب اليمن، والتي استهدفت قيادات وناشطين وأعضاء لدى حزب الاصلاح إلى جانب رجال دين، وأدان الحزب في عدة بيانات له تلك العمليات.