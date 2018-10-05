وزير قطاع الأعمال العام يرأس جمعيتين عموميتين للنقل البحري والبري

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد من قبل وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018.

وفي هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والأداء المتميز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية ضخ دماء جديدة وشابة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وتطوير الرؤى والأفكار في الإدارة.

من جانبه، استعرض السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة مؤشرات تطور الأداء والربحية والإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الـ3 الماضية والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها.

وفي سياق آخر، وجه السيد الوزير بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات، على أن يقام المشروع على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.

كما تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بإجراءات طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة في رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.