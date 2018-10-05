«الحوثيون» يتظاهرون ضد قوات التحالف بصنعاء

خرجت حشود من اليمنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة نظمتها جماعة انصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء ضد ما وصفته "بتحالف الاجرام والتجويع" في اليمن.

وقال محمد الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا (المشكلة بتحالف من الحوثيين) في كلمة القاها خلال المسيرة: "خرجنا اليوم بوجه الطغيان العسكري والاقتصادي والإعلامي"، في إشارة إلى دول التحالف العربي.

وتابع "الشعب اليمني سيميت أعداءه قبل أن يفكروا في إماتته جوعًا".

وأضاف: "من يريد أن يوقف العدوان نحن إلى جانبه ومعه، ونقول للبرلمان الأوروبي الذي وقف وقفة جادة بالأمس إننا جاهزون للوقف الفوري للعدوان ونحن مع السلام المشرّف، ولسنا مع الانبطاح، وأنتم أمام أولي البأس الشديد".

وأكد الحوثي أن جماعته: "مستعده لمواجهة الطغيان والحرب الاقتصادية عبر الأجيال".

وأردف: "أمام تدهور الريال سنحشد الرجال، وبالوعي سنهزم العدو في الحرب الاقتصادية، واستقرار الريال وعودة المرتبات مرهون بتراجع العدو عن قرار نقل البنك المركزي".