تقارير: مقتل وإصابة 20 شخصا إثر تسرب غاز أول أكسيد الكربون في مصنع بالصين

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ذكرت السلطات الصينية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون نتيجة تسرب غاز أول أكسيد الكربون في مصنع للطاقة الحرارية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن مجموعة جينتشيوان، وقع الحادث صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مصنع تابع لشركة جينتشيوان المحدودة في مدينة جينتشانج.

ووقع الحادث بينما كان العمال يفحصون الغلايات ويصلحونها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، توفي خمسة أشخاص على الأقل، بعدما تعذر على خدمات الطوارئ إنقاذهم، وأصيب 14 آخرون بجروح طفيفة، ويخضعون للعلاج حاليا في أحد المستشفيات المحلية.