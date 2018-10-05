اعتقلت الشرطة الأمريكية بواشنطن، أكثر من 300 متظاهر شاركوا في احتجاج ضد القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي ترامب للتعيين بالمحكمة العليا، من ضمنهم الممثلة الكوميدية إيمي شومر، بمقر مبنى "الكابيتول".

ووجه المتظاهرون نداء إلى أعضاء مجلس الشيوخ يرجون فيه رفض مرشح المحكمة العليا، بعد أن اعتصموا في مبناهم ورفعوا لافتات احتجاجية قبل يوم من استعداد الهيئة للتصويت على ترشيح كافانو لأعلى مقعد قضائي في أمريكا.

وقال كافانو أثناء ظهور غاضب له في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن هذه المزاعم "انتقامية"، في الوقت نفسه فإن المشهد في واشنطن لم يحدث من قبل مع أي مرشح للمحكمة العليا في التاريخ الحديث، إذ تجمع آلاف من المحتجين ومن بينهم ناجيات من اعتداءات جنسية، خارج مبنى المحكمة في واشنطن حيث يعمل كافانو كقاضي فيدرالي، فيما قالت كارين برالوف، الفتاة التي قالت إن كافانو حاول اغتصابها في ثمانينات القرن الماضي: "حان الوقت ليتم سماع أصوات النساء .. لا أعرف إذا كان بريت سينجح ولكن النساء والناجيات لن يصمتن بعد الآن".

وفي الوقت الذي رفع فيه المحتجون لافتات مكتوب عليها "كافانو يكذب"، و"لا مرّة أخرى"، على بعد خطوات من مقر المحكمة العليا، كان أعضاء مجلس الشيوخ مجتمعون في مبنى الكابيتول لبحث نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مزاعم مسؤولية كافانو عن اعتداءات جنسية.

وتطورت الأحداث بسرعة بعد أن حصل المحتجون على مكبّر صوت ورددوا هتافات ماهضة، وبعد الظهر احتشد الآلاف في قلب مكتب مجلس الشيوخ فيما اندفع كثيرون داخل طوابق المبنى وهم يهتفون "إنها محكمتنا"، و"نريد العدالة الآن"، وعلقوا اللافتات داخل المبنى وجلسوا على الارض فيما انتشرت قوات الشرطة ووضعت الأصفاد في أيديهم واقتادتهم إلى الخارج.

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكية إنها اعتقلت 302 شخصاً من بينهم الممثلة إيمي شومر وهي عضوة في حركة "تايم آب" المناهضة لعنف الجنسي، فيما كتبت عارضة الأزياء الأمريكية إيمي راتاجكوسكي، عبر صفحتها على تويتر :"تم اعتقالي اليوم اثناء الاحتجاج على ترسح كافانو للمحكمة العليا.. لا يمكن أن يتواجد الرجال الذين يؤذون النساء في مواقع السلطة".