محافظ شمال سيناء يلتقي الشباب ويكرم الشهداء في ذكرى أكتوبر

تطلق محافظة شمال سيناء صباح غدا السبت، احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الشاملة سيناء 2018 في مناطق مختلفة.

وقدم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوب المصريين، كما قدم المحافظ التحية لأرواح شهداء القوات المسلحة وشهداء مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة، وشهداء مصر في مجريات عمليات الحرب المستمرة على الإرهاب.

وبحسب تصريح علاء عطوة مدير عام العلاقات العامة بالديوان العام، يقوم اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وأكد عطوة، أن المحافظ سيكرم أسماء مجموعة من الشهداء العسكريين والشرطة والمدنيين علي هامش اللقاء المفتوح بالشباب في قاعة المدينة الشبابية بالعريش التي تدور حول حرب أكتوبر، في المهرجان الرياضي للشباب بالصالة المغطاة بالعريش مساء نفس اليوم.