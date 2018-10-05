الشرطة الألمانية تحظر مظاهرة لأنصار حماية البيئة في هامباخ

حظرت الشرطة في مدينة آخن الألمانية مظاهرة احتجاجية كان مقررا أن يقوم بها حماة البيئة يوم السبت المقبل في غابة هامباخ قرب مدينة كولونيا غربي ألمانيا.



وقالت الشرطة، في تبرير قرارها مساء أمس الخميس، "إن سلطات الأمن المحلية المختصة ترى مخاطر جمة بالنسبة للأمن العام يمكن أن تنشأ عن المظاهرة".



وأضافت الشرطة أن مكان التجمع تعرض خلال الأيام الماضية إلى تغييرات متكررة لدرجة أن أحدا من ملاك الأراضي الخاصة لم يعلن استعداده لإتاحة مكان للتجمع.



وواصلت الشرطة القول "ومن ثم فإنه لم يكن ممكنا وضع الخطة الأمنية الضرورية لتأمين المكان في الوقت المناسب".



ويمكن لحماة البيئة، منظمي المظاهرة التي تحمل شعار "أنقذوا الغابة! وأوقفوا استخراج الفحم!" أن يتقدموا بشكوى ضد القرار لدى المحكمة الإدارية.