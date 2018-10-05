بيرنارد كاميل حكمآ لمباراة الإياب بين فيتا كلوب والمصرى

تلقى مجلس إدارة النادى المصرى، خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” اليوم الجمعة، يخطره خلاله باسناد مباراة إياب الدور نصف النهائى للبطولة الكونفيدرالية في النسخة الخامسة عشر والتي تجمع بين المصرى ومضيفه فيتا كلوب الكونغولي لطاقم تحكيم من جزيرة سيشل.

ومن المقرر أن تقام مباراة المصري وفيتا كلوب، يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المباراة تحكيميا، حكم الساحة الدولى بيرنارد كاميل ويعاونه جيلبرت ليستا كمساعد أول وجيمس فريدريك ايميل مساعد ثان فيما يتولى أليستر بارا مهام الحكم الرابع .

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف وقاده الجامبى باكارى جاساما ببورسعيد الأربعاء يوم 3 أكتوبر