قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، للنظر في أمر الحضانات السلفية، مستطردًا أن مصر أمام كارثة حقيقية بسبب هذه الحضانات التي تقوم بتدريس مناهج لا تساعد في تدعيم قيم الانتماء، بل تدعو إلى بث مبادئ التطرف والتشدد في نفوس الأطفال.



وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن إحدى الحضانات تقوم بتعليم الأطفال مناهج عن التوحيد، وعن مسألة تتعلق بما يحدث للإنسان في القبر.



وأردف أن مثل هذه الحضانات تقوم بتدريس مناهج داعشية للأطفال، مشيرًا إلى مناقشته الأمر مع وزارة التضامن، وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة من الوزارة، لمراجعة مناهج الحضانات، وما تقوم بتدريسه.



وتابع: «يجب أن تسرع وزارة التضامن الاجتماعي لإقرار منهج واحد، يتم تدريسه في كل الحضانات على مستوى الجمهورية، والسيدة الوزيرة وعدتني إنه على بداية شهر نوفمبر هيكون المنهج ده موجود».



