مسؤول أسترالي يتعرض للانتقاد بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الانترنت الخاصة بمنزله

تعرض نائب وزير المالية في أستراليا لانتقاد لاذع بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بالانترنت في منزله، والتي كلفت دافعي الضرائب أكثر من 2000 دولار أسترالي (حوالي 1450 دولارا أمريكيا).

وقالت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" اليوم الجمعة إن قيمة فاتورة الانترنت الخاصة بمنزل ستيوارت روبرت، الذي تم تعيينه مساعدا لوزير المالية في أغسطس الماضي، تزيد بنحو عشرين مرة عن متوسط فواتير الانترنت الخاصة بمنازل مسؤولين آخرين.

وكانت قيمة فاتورة روبرت عن شهر مايو الماضي وصلت إلى 2832 دولارا أستراليا، في حين أن نوابا آخرين دفعوا أقل من 300 دولار عن فاتورة نفس الشهر، بحسب ما أظهرته سجلات الانفاق البرلماني.

ودافع المسؤول الاسترالي عن ارتفاع قيمة فاتورة منزله الذي يقع في منطقة "جولد كوست"، حيث قال إنه اضطر الى اللجوء إلى خدمات انترنت لاسلكية حيث أن الوصلات الاخرى الاقل ثمنا لم تكن متاحة، ولكنه لم يفصح عما فعل بهذه الكم الضخم من الخدمة، أو اسم الشركة التي وفرت له الخدمة.

وقال روبرت للصحيفة إنه استخدم حوالي 300 جيجابايت خلال شهر مايو، وإن ارتفاع قيمة الفاتورة كان بسبب تجاوز الحد الاقصى المتاح له وهو 50 جيجابايت شهريا، حيث كان عليه أن يدفع مقابل كل جيجابايت زائدة.

وتبلغ قيمة استخدام 300 جيجابايت انترنت في أستراليا حوالي 100 دولار.

وقال السياسي مايكل رولاند، من حزب العمال المعارض، إنه يتعين على روبرت أن يقدم توضيحا حول القيمة المرتفعة لفاتورة الانترنت بمنزله.

وكان روبرت وضع نفسه في موقع حرج الشهر الماضي عندما وقع في لبس خلال لقاء تليفزيوني حيث خلط بين البيانات الخاصة بديون أستراليا والعجز في الميزانية. كما أظهرته الكاميرا وهو يأخذ صورة "سيلفي" بجهاز المحمول الخاص به خلال اللقاء.