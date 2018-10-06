الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 17 عنصرا من الحوثيين في معارك وسط البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 17 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله، "إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل للعناصر الانقلابية على مواقع للجيش في اليسبل ومخابي القردعي في جبهة قانية، شمالي البيضاء".

وأضاف المصدر، أن مواجهات عنيفة أعقبت "محاولة الانقلابيين التسلل تكبدوا خلالها خسائر كبيرة في الارواح فيما لاذ العشرات منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء".

وأشار إلى أن قوات الجيش استعادت دورية قتالية وعددًا من الاسلحة المتنوعة "كانت المليشيا نهبتها من معسكرات الجيش".

ولم يصدر الحوثيون أي تعقيب حول هذه الخسائر.