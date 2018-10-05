تركي آل الشيخ: موضوع استثماراتي في مصر خاضع للتحكيم ومكاتب المحاماة الدولية

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، في تصريحات بثتها مساء أمس الخميس قناة "العربية" إن موضوع استثماراته في مصر "معلقة على التحكيم ومكاتتب المحاماة الدولية، وأن لكل حادث حديث".

وأضاف آل الشيخ أنه "مستاء مما حدث، لأنه كان ينوي تقديم شيء إيجابي للرياضة" موضحاً أن قراره حتى الآن نهائي بإنهاء تجربة "بيراميدز" وأن من يستطيع تعديل قراره "الله سبحانه وتعالى، أو الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق إنهاء استثماراته الرياضية في مصر على هامش تعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير خلال مباراة الأهلي وحوريا كونكاري في دوري أبطال إفريقيا.