البابا تواضروس الثاني يشارك في مؤتمر شئون المهجر بالولايات المتحدة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مؤتمر شئون المهجر الذي استضافته إيبارشية نيويورك وإنجلند، في الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر الجاري بحضور 15 من أساقفة الكنيسة وعدد كبير من الآباء الكهنة والخدام.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له اليوم، إن المؤتمر الذي شارك فيه قداسة البابا تواضروس هو الثاني الذي عقد لدراسة شئون المهجر، وأقيم تحت عنوان "التعليم اللاهوتي بالمهجر"، لافتًا إلى أن مشاركة البابا تواضروس في فعاليات المؤتمر تأتي ضمن رحلته الرعوية للولايات المتحدة، والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضي وقام خلالها بزيارة وتدشين عدد من الكنائس، فضلاً عن اجتماعه مع الأباء الكهنة.