الإعصار «كونج راي» يضرب جنوب اليابان

ضرب الإعصار "كونج راي" جنوب اليابان، اليوم الجمعة، وجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا خطرة، حيث تم إلغاء حوالى 150 رحلة جوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وأصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في جزيرة أوكيناوا جنوبي البلاد بسبب الرياح العاتية، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي).



كما تضررت نحو 30 ألف أسرة في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما من انقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لشركات الطاقة المحلية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انهيارات طينية ورياح مدمرة وموجات عالية وعواصف في أوكيناوا وجزيرة كيوشو، وحثت السكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.



وكان الإعصار الخامس والعشرين في هذا الموسم على بعد 210 كيلومترا شمالا إلى شمال غربي جزيرة كومي في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، متجها إلى الشمال بسرعة 25 كيلومترا في الساعة تصاحبه رياح سرعتها 126 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 180 كيلومترا في الساعة، حسبما ذكرت الهيئة.



ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية غدا السبت ويضرب شمال اليابان يوم الأحد.



وتوقعت الهيئة سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 250 ملليمترا على جنوب كيوشو وما يصل الى 100 ملليمترا في أوكيناوا بحلول صباح السبت.



ويأتي هذا الإعصار بعد أيام من الإعصار "ترامي" الذي ضرب أوكيناوا وعبر البر الرئيسي لليابان مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص.