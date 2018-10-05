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أكثر من ألف شخص إندونيسي في عداد المفقودين بعد الزلزال

جاكرتا (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 12:16 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 12:16 م

صرح متحدث باسم الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، أن أكثر من 1000 شخص في قرية بالاروا، ربما يكونوا في عداد المفقودين حتى الآن، بعد أن طمرت الأوحال منازلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي.


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