اللواء نجيب عوض: الجندي المصري يجمع بين الذكاء والقوة والإرادة

يظل انتصار أكتوبر 1973 من العلامات المضيئة فى تاريخ مصر، والتى تجعل كل مصري فخور ببلاده ورجاله وجيشه العظيم، فعلى الرغم من مرور 45 عاما على ذكرى انتصار اكتوبر إلا أن مازالنا نتعرف على العديد من الدروس والمواقف العظيمة من أبطالها.

ويقول اللواء نجيب عوض روفائيل أحد أبطال سلاح المشاة بحرب 6 أكتوبر1973، إنه بعد حرب الاستنزاف مررنا بعدة مراحل منها "مرحلة الصمود" لإعداد القوات والتجهيز الهندسي للشاطئ الغربي للقناة ثم "مرحلة الردع" ثم "مرحلة الحسم" .

وأوضح أنه تم تكليفه بمعاونة باقى أبطال القوات المسلحة بتطوير الهجوم باتجاه الجنوب رأس سدر والطور وشرم الشيخ للوصول لأكبر نقطة حصينة وهى "عيون موسى"، مشيرا إلى أن خطة التطوير نجحت بالفعل وتم السيطرة على "عيون موسى".

وتابع أن كافة أبطال القوات المسلحة ورجال الشعب المصري كانوا لا يفكرون في شيء سوى تحرير أرض مصر، وفرض سيادة الدولة على كافة اراضيها، فلا أحد يخشى الموت أو يسعى لتحقيق مجد شخصي له ، فشرف خوض المعركة والانتصار وسام شرف على صدر الجميع.

وأشار اللواء روفائيل أنه فى يوم 14 أكتوبر 1973 قامت قوات العدو الإسرائيلي بقصف المنطقة التى استردتها قواتنا المسلحة فقامت بإطلاق صاروخ سقط على مسافة تبعد 20 مترا فقط عن المكان الذى كنت متواجد به أدى إلى اصابته ، مشيرا إلى أن لم يكتشف تلك الإصابة إلا بعد اتمام المهمة التى كان مكلف بها وعودته إلى الكتيبة.

وشدد على أن حرب أكتوبر 1973 شهدت حالة كبيرة من الحب والتعاون والتواصل الاجتماعي والإنساني بين أفراد الجيش فلا تفرقه بين أحد فالجميع لديه إنكار الذات تجمعهم المحبة والتسامح والانتماء، مشيرا إلى أن الجندى المصري يجمع بين الذكاء والقوة والإرادة.

وأشار إلى أن المهمة التى كانت لديهم أثناء وقبل 6 أكتوبر 1973 استرداد الأرض والثأر للشهداء أما الآن فيقع على رجال الجيش المصري العديد من المهام بالإضافة إلى الضغوط النفسية والعصبية التى يواجهونها بكل حسم وحزم وشجاعة.