الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في أوسلو اليوم

تعلن لجنة نوبل النرويجية عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 اليوم الجمعة، من بين مجموعة تضم 331 ترشيحا.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز الساعة 1100 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).



ويمثل عدد الترشيحات الذي يضم 216 شخصا و115 منظمة، ثاني أعلى عدد يترشح للحصول على الجائزة حتى الآن.



وركزت بعض التكهنات هذا العام حول الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وعرضت عدة مواقع للمراهنات احتمالات ضئيلة لفوز كل من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالجائزة.



وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (أي.سي.إيه.إن).



وحتى الآن تم الإعلان عن جوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء. ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل. وتم تأجيل الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب حتى العام المقبل.



وتبلغ القيمة المادية لكل جائزة 9 ملايين كرونة (1 مليون دولار).