أفادت تقارير صحفية أن ميلانيا ترامب، سيدة البيت الأبيض، شاهدت قناة «CNN» في تليفزيونات طائرتها خلال رحلتها إلى أفريقيا، والتي تعد الرحلة الخارجية الأولى لها من دون زوجها الرئيس دونالد ترامب.

ومن المعروف أن ترامب دائم الغضب من «CNN» التي تبرز فضائحه، ويصنفها ضمن وسائل الإعلام التي تنشر «أخبارا مزيفة»، وهذه ليست المرة الأولى التي تشاهدها فيها ميلانيا؛ ففي شهر يوليو الماضي أصيب الرئيس الأمريكي بما يشبه نوبات غضب شديدة عندما وجدها وهي تشاهد القناة الإخبارية التي يكرهها.

وتقوم السيدة الأولى ميلانيا ترامب حاليا برحلة إلى أفريقيا تشمل غانا وملاوي وكينيا ومصر، وتشكل فرصة لها لكسب مكانة أكثر أهمية على الساحة الدولية والدبلوماسية، بعدما قررت خلال هذه الزيارة التركيز على الأطفال، والترويج لحملة «كن أفضل».

وقالت مراسلة أسوشيتد برس للبست الأبيض، دارلين سوبرفيل، من خلال تغريدة لجوناثان لومير، المراسل في الوكالة نفسها، إنه لم تكن ميلانيا تتابع قناة فوكس نيوز المفضلة لدى زوجها.

And, as she departs for Africa, the TVs on the First Lady’s plane are tuned to CNN and not Fox News, per @dsupervilleap https://t.co/iAXJBj003G