أفادت تقارير صحفية أن ميلانيا ترامب، سيدة البيت الأبيض، شاهدت قناة «CNN» في تليفزيونات طائرتها خلال رحلتها إلى أفريقيا، والتي تعد الرحلة الخارجية الأولى لها من دون زوجها الرئيس دونالد ترامب.

ومن المعروف أن ترامب دائم الغضب من «CNN» التي تبرز فضائحه، ويصنفها ضمن وسائل الإعلام التي تنشر «أخبارا مزيفة»، وهذه ليست المرة الأولى التي تشاهدها فيها ميلانيا؛ ففي شهر يوليو الماضي أصيب الرئيس الأمريكي بما يشبه نوبات غضب شديدة عندما وجدها وهي تشاهد القناة الإخبارية التي يكرهها.

وتقوم السيدة الأولى ميلانيا ترامب حاليا برحلة إلى أفريقيا تشمل غانا وملاوي وكينيا ومصر، وتشكل فرصة لها لكسب مكانة أكثر أهمية على الساحة الدولية والدبلوماسية، بعدما قررت خلال هذه الزيارة التركيز على الأطفال، والترويج لحملة «كن أفضل».

وقالت مراسلة أسوشيتد برس للبست الأبيض، دارلين سوبرفيل، من خلال تغريدة لجوناثان لومير، المراسل في الوكالة نفسها، إنه لم تكن ميلانيا تتابع قناة فوكس نيوز المفضلة لدى زوجها.

And, as she departs for Africa, the TVs on the First Lady’s plane are tuned to CNN and not Fox News, per @dsupervilleap https://t.co/iAXJBj003G — Jonathan Lemire (@JonLemire) ١ أكتوبر ٢٠١٨



وكانت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم «سيدة البيت الأبيض» علقت سابقا على مانشرته «نيويورك تايمز» الأمريكية حول مشاهدة ميلانيا لـ «CNN» بأنه من حق «السيدة الأولى» مشاهدة أي قناة ترغب فيها، مضيفة: «بالمناسبة، يبدو من السخيف أن تهتموا بشأن القناة التي تشاهدها ميلانيا ترامب على التلفزيون».

كما اقترحت جريشام على الصحفيين أن يركزوا على زيارة ميلانيا ترامب لمستشفى تينيسي للأطفال، والتي يعالج فيها مواليد يعتمدون على المخدرات، بدلا من اهتماماتها الخاصة المتعلقة بقنواتها المفضلة.

ودائما يحيط الغموض بشخصية بميلانيا منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة قبل سنتين، وخاصة بعد تركيز وسائل الإعلام على طريقة تعامل ترامب الحادة لها في بعد الأحيان، وتسببهما في إحراج بعضهما كثيرًا، إلا أن قيام سيدة البيت الأبيض بجولة إلى الخارج بدون الرئيس ليس أمرا استثنائيا بحد ذاته، فقد قامت ميشيل أوباما في السابق بعدة جولات من أفريقيا وصولا إلى الصين.