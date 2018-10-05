محافظ الغربية يوزع 200 شهادة أمان على السيدات المعيلات

وزع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية 200 شهادة أمان فئة الشهادة 500 جنيه على عدد من السيدات المعيلات، وذلك خلال احتفال أقيم أمس الخميس بمقر المجلس القومي للمرأة.



وخلال الحفل، أعرب محافظ الغربية عن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته غير المسبوقة وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية بإصدار شهادات أمان للمصريين حرصًا من سيادته على توفير الأمان المالي لكل أسرة فقدت عائلها أو أصيب بإصابات تمنعه من العمل أو أصبح غير قادر على العمل والكسب.



وأشار إلى دعم الرئيس السيسي الكامل لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وقال إن عصر التفرقة بين الرجل والمرأة قد انتهى بلا رجعة، لأن المرأة أصبحت مثل الرجل في مساهمتها في بناء ونهضة المجتمع، حيث تقلدت في مصر مناصب رفيعة جنبًا إلى جنب مع الرجل.



وأوضح محافظ الغربية أنه يسعى لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد آليات لحل المشاكل حلا جذريا والارتقاء والنهوض بالمحافظة فى كافة الخدمات والأنشطة وتطوير العمل التنفيذي من خلال إثابة المجتهدين والكفاءات ومحاسبة المقصرين، وأشار إلى أن الهدف من توزيع شهادات الأمان هو مساعدة المرأة على أن تكون منتجة فى المجتمع لتستطيع الإنفاق على أسرتها.