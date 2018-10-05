طب بنها تشارك في المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى وكيل كلية الطب بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاركة الكلية في المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية المقرر انعقاده في القاهرة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وقال القاضى إن المؤتمر يشارك فيه كليات طب القصر العيني وعين شمس وحلوان والأزهر بنين، والأزهر بنات، وقناة السويس ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والمعهد القومي للأمراض المستوطنة.

وأشار إلى أن المؤتمر يتم اعتماده من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية ويساهم في دعم برامج التعليم المستمر للأطباء، للوقوف على أحدث وسائل التشخيص والعلاج لمرضى الكبد والجهاز الهضمي.