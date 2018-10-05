تورينو ينتزع فوزا صعبا من فروسينوني بالدوري الإيطالي

حقق فريق تورينو فوزا صعبا علي ضيفه فروسينوني 3 / 2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة, بالمرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم تورينو عن طريق توماس رينكون في الدقيقة 20 وعزز زميله دانيلي باسيلي بهدف ثان في الدقيقة 46 وقلص ادواردو جولدانيجا النتيجة لفروسينوني في الدقيقة 58 وأحرز زميله كاميلو كيانو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 64 قبل أن يخطف أليكس بيرينجور الهدف الثالث لتورينو في الدقيقة 71 .



ورفع تورينو رصيده الي 12 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير .