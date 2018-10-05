قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بناء المناهج الجديدة تم داخل الوزارة بالتعاون مع شركاء آخرين، وأن عملية تأليف الكتب وحدها تكلفت حوالي مليار جنيه.



وأضاف في لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه يتم طباعة الكتب بجودة أعلى وبكميات أكبر لتوزيع دليل المعلم على كل معلم بدلًا من وضع دليل واحد في المدرسة كما كان يحدث سابقًا.



وبين أن الطالب في الصف الأول الابتدائي سيتسلم 4 كتب فقط في المنظومة الجديدة، هي كتاب اكتشف، أو ما يسمى بالباقة أو متعدد التخصصات، وفيه تم دمج مواد العلوم والرياضة والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى كتاب العربي واللغة الإنجليزية والدين.



وأشار إلى وجود دليل للمعلم لكل مادة وبحجم أكبر بكثير من الكتاب الذي يتسلمه الطالب، متابعًا: «كتاب الطالب يمارس فيه الأنشطة، بينما دليل المعلم والذي يقوم بدور "المخرج"، يضم بالتفصيل ما سيتعلمه الطالب والمهارات التي يكتسبها ويوجه لما سيفعله الطالب بمفرده أو في مجموعة».



وأوضح أن السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية بلا امتحانات أو نجاح أو رسوب؛ حتى يستمتع الطلاب بالتعليم وأنشطته ويتجنبوا الضغوط، مضيفًا أن مصر اطلعت على تجارب معظم الدول الأخرى، التي نجحت في التعلم والتي فشلت للاستفادة من التجارب وتفادي الوقوع في الأخطاء.



وذكر أن بناء المناهج واستراتيجيات التدريس ووضع امتحانات من عدمه وضعها أشخاص متخصصين بناء على فلسفة بعيدة الأمد، مضيفًا أن بعض أولياء الأمور يحكمون على النظام الجديد «على قديمه»، بالإضافة إلى أصحاب المصالح المتضررين من المنظومة الجديدة.



وأكمل: «نحن قادمين من ثقافة تؤمن بوجود الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ولم يكن كتاب الحكومة بالشكل الحالي أو بالفلسفة الحالية، وجزء من الأرضية القديمة التي نعمل على تغييرها هي فكر أولياء الأمور».



