«اتصالات النواب»: أكثر من 400 بلاغ يقدم يوميا بشأن الجرائم الإلكترونية

• رصدنا 3 آلاف صفحة تبث الشائعات والأكاذيب لتصدير حالة من الإحباط



قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن عدد البلاغات التي كانت تحرر لدى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، فيما يتعلق بجرائم الإنترنت، كانت تبلغ حوالي 70 بلاغًا يوميًا عام 2016، وفي 2017 وصل العدد إلى 150 بلاغًا، حتى تجاوز هذا الرقم الـ400 بلاغ يوميًا، خلال العام الحالي.



وأضاف «بدوي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الجريمة الإلكترونية، أصبحت تنافس الجريمة الجنائية، مشيرًا إلى عمليات الابتزاز والسب والقذف التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحسابات لها أسماء مستعارة.



وأردف أن هذه الحسابات المستعارة، أصبح من السهل للغاية أن يتم ضبط هذه الحسابات، والتوصل إلى أصحابها، خلال ساعات قليلة، في ظل القانون الجديد، مشيرًا إلى تمكن الجهات الأمنية مؤخرًا من ضبط تشكيل عصابي إلكتروني في مدينة نصر، متخصص في اختراق الصفحات.



وأشار كذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الصفحات، من داخل وخارج مصر، التي تصدر حالة من الإحباط لدى الشعب، تحت ما أسماه بـ «حرب الشائعات»، مستطردًا: «لدينا القدرة على تتبع وكشف الصفحات التي تبث من داخل مصر، ومعرفة أصحابها وحبسهم في ظل القانون الجديد».



وذكر أنه وفقًا لدراسة أصدرت منذ نحو ثلاثة أشهر، تم رصد حوالي 3 آلاف صفحة تقوم ببث الشائعات والأكاذيب إلى جانب تصدير حالة من الإحباط، لافتًا إلى شائعة تقول إن مجلس النواب بصدد إلغاء بطاقة التموين للموظف الذي يزيد راتبه عن ألف جنيه، وسببت حالة من البلبة لدى الناس.



