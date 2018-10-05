«الاقتصاد والعلوم السياسية» بالإسكندرية تكرم الدفعة الأولى من أبنائها

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، مساء الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى بحضور رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، والدكتور قدري إسماعيل عميد الكلية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.



أحيا الحفل الفنان هشام عباس وسط فرحة بين عشرات الأهالي، وتم تكريم العشرة الأوائل وجميعهن طالبات وجميع خريجى الدفعة الأولى.



ووقف المشاركون دقيقة حداد على روح الطالب محمد عصام الذي وافته المنية إثر إصابته بمرض، وقامت والدته باستلام تكريمه.



وحث عميد الكلية، في كلمته على مواصلة مسيرة العلم ومواجهة التحديات من أجل مستقبل مشرق لهم ولبلادهم.



وعرض الطلاب فيلم وثائقي عن أنشطة الكلية على أنغام أغنية 3 دقات.