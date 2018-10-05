بوتين ومودي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ومن المقرر أن يتم توقيع نحو 20 وثيقة خلال الزيارة التي يقوم بها بوتين إلى نيودلهي.

وعقد الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي اجتماعا مغلقا، ومن المقرر أن يتواصل المحادثات فيما بعد بمشاركة وفدي البلدين،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة تاس و قناة"روسيا اليوم".

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه من المقرر أن يتم بحث تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات؛ التعاون الاقتصادي والتجاري، والمجال الثقافي، والإنساني بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس الروسي، أمس الخميس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل رسمية.

كان الكرملين، قد أعلن قبل الزيارة التي تستمر يومين بوتين ،إن "الحدث الأبرز" سيكون توقيع اتفاق منظومة الدفاع الجوي الروسية إس -400 ، على الرغم من خطر العقوبات الامريكية ضد الدول الراغبة في شراء معدات دفاعية روسية.

ومن المقرر أيضا مناقشة التعاون العسكري التقني والأحداث المشتركة التي تشمل القوات المسلحة للبلدين.

وسوف يدلي الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ببيان مشترك في أعقاب المفاوضات الثنائية.