رئيسة «الاتحاد الروسي»: كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات مع «موسكو»

أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (مجلس النواب) فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، اهتمام القيادة الكورية الجنوبية بتوسيع العلاقات مع روسيا، لافتة إلى أنه سيتم تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضحت ماتفيينكو - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنها عقدت اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، ناقش الجانبان خلاله مجموعة شاملة من العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن كلاً من رئيس البلاد والقيادة السياسية، هناك يدعمان ويهتمان بتوسيع النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت بقولها: "لقد ناقشنا أسباب توقف بعض المشاريع، والتي تتلخص في البيروقراطية وعدم وجود إطار قانوني لها. قررنا أن يعطي الطرفان زخمًا جديدًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى روسيا في يونيو الماضي"، مشددة على ضرورة إعطاء مضمون محدد لخطة مون جاي-إن لإنشاء "تسعة جسور" للتعاون مع روسيا.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، قد طرح في وقت سابق مبادرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا في تسعة مجالات، تشمل بناء السفن، وتطوير الموانئ، واستخدام تطوير طريق البحر الشمالي، وقطاع النفط والغاز، وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الكهربائية، من بين أمور أخرى.

