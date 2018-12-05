توصية بتخفيف عقوبة مستشار ترامب الأسبق المُتهم بالتضليل في قضية التدخل الروسي بالانتخابات

أوصى المحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر بعدم إيداع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مايكل فلين السجن ؛ نظرا لـ "مساعدات الكبيرة" التي قام بتقديمها في العديد من التحقيقات الجارية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن فلين كان تم عزله من منصبه كمستشار للأمن القومي في فبراير 2017، بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه قام بـ "تضليل" مسئولي الإدارة الأمريكية؛ بمن فيهم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن آنذاك سيرجي كيسلياك.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فلين كان يتعاون، منذ ذلك الحين، مع مولر في تحقيقه الخاص بمزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، فيما تم اتهامه، ضمن خمسة مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقروا بالذنب في تحقيق مولر.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن فيلن أجرى اتصالات عدة مع كيسلياك، خلال الفترة الانتقالية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى جانب حضوره اجتماعا، في ديسمبر من عام 2016، في برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية، يُقال إن صهر ترامب جاريد كوشنر اقترح خلاله على كيسلياك إنشاء قناة اتصالات سرية مع الكرملين، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على تقارير استخباراتية.