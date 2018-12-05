تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين بمنطقة اليورو في أكتوبر

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كشفت بيانات اقتصادية أمس الثلاثاء تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في أكتوبر الماضي على نحو يفوق التوقعات.

وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس الثلاثاء أن أسعار المنتجين ارتفعت في أكتوبر بنسبة سنوية تبلغ 9ر4 بالمئة، بعد أن سجلت في سبتمبر زيادة نسبتها 6ر4 بالمئة حسب البيانات المعدلة .

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تسجل أسعار المنتجين في أكتوبر نفس نسبة الزيادة تقريبا التي تحققت في سبتمبر قبل تعديل البيانات وبلغت 5ر4 بالمئة .

وسجلت أسعار قطاع الطاقة زيادة بنسبة 6ر14 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6ر2 بالمئة، فيما زادت أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2ر1 بالمئة لكل منهما.

وظلت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة ثابتة بدون تغيير.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين في أكتوبر بنسبة8ر0 بالمئة، بعد أن سجلت في سبتمبر زيادة نسبتها 6ر0 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة الشهرية في أكتوبر 5ر0 بالمئة.