أنباء عن قرب إطلاق سراح سباحة سورية ساعدت في إنقاذ مهاجرين باليونان

قال محامي السباحة السورية سارة مارديني، التي اعتقلت في أغسطس في اليونان لمساعدتها فى إنقاذ 18 من اللاجئين بعد أن تحطم قاربهم في بحر إيجة عام 2015، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق سراحها بكفالة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال خارالامبوس بيتسيكوس، محامي مارديني، إنه سيتم الإفراج عن موكلته خلال "يوم إلى يومين" وسيكون بمقدورها السفر إلى ألمانيا.

وذكرت وكالة أنباء أثينا (إيه.إن.إيه.إم.بي.إي) اليونانية، نقلا عن مصادر قضائية، أن الكفالة الخاصة بمارديني حددت بمبلغ 5000 يورو (5670 دولارا).

وقال بيتسيكوس لـ(د.ب.أ) "موكلتي مساعدة [للاجئين] ولا علاقة لها بالتهم".

وتوجه الاتهامات إلى مارديني بتهريب المهاجرين.